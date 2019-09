My Hero Academia: Heroes Rising, svelati nuovi dettagli sui Villain

Come probabilmente saprete, entro la fine dell'anno vedremo il sopraggiungere di My Hero Academia: Heroes Rising, film animato tratto dal famoso manga realizzato da Kōhei Horikoshi, e attualmente sono ancora molte le informazioni che dovranno venirci rivelate.

Ebbene, li sito web ufficiale dedicato alla pellicola ha finalmente rilasciato qualche nuovo e succulento dettaglio relativo ai nuovi Villain che faranno la loro apparizione nel corso del film. Andando più nello specifico, in primis è stato rivelato che Nine lavorerà al fianco di altri potenti nemici, fattore che lo renderà uno degli avversari più temibili mai visti in My Hero Academia.

Nine viene inoltre descritto come un misterioso Villain che ha deciso di seguire la stessa strada di Shiragaki e dei suoi alleati, ovvero l'Unione dei Villain, seppur al momento non si conoscano ancora i legami e le origini del pericoloso criminale. Al fine di concretizzare i suoi "ideali", Shiragaki si muove alla volta dell'isola di Nabu, lì dove sta pianificando il suo prossimo attacco. Al suo fianco vi sarà Slice, Villain in grado di scatenare morte e distruzione grazie ai suoi capelli, i quali possono infatti trasformarsi in una pericolosa arma. In passato la donna venne tradita da degli umani ed è per questo che non si fida di nessuno, ma si è comunque rivelata disposta a seguire Nine per via dei suoi ideali.

My Hero Academia: Heroes Rising è attualmente atteso in Giappone per il 20 dicembre, ma al momento non sono state rilasciate notizie sulla sua uscita in altri territori. La pellicola è stata definita come una storia da vedere con il cuore in gola. In questo film, Deku, Bakugo, Ochaco, Todoroki e tutti gli altri membri della Classe A avranno un loro ruolo. Nonostante All Might fosse a tutti gli effetti ammirato dal mondo intero, la sua condizione lo ha costretto a dover rinunciare al suo ruolo di Pro Hero come simbolo della pace. Un cambiamento epocale che porterà un Villain chiamato Nine mossosi sempre dietro le quinte a giocare la sua carta.

Nel caso in cui non lo conosceste, il manga di My Hero Academia - realizzato da Kōhei Horikoshi e lanciato nel 2014 - è ambientato in un mondo dove la maggior parte della popolazione possiede i cosiddetti Quirk, veri e propri superpoteri. Le persone si dividono così in due categorie, gli Hero, che tendono a usare le proprie abilità per il bene comune, e i Villain, che sono tutto l'opposto. Usare il Quirk in pubblico è reato a meno che non si possieda la nomina di Pro Hero, un supereroe registrato, tra i quali figura il tanto amato paladino della giustizia All Might.

La storia è incentrata su un adolescente, Izuku Midoriya, uno dei pochi a essere nato senza un Quirk e, di conseguenza, a essere deriso dal resto del mondo. Tutto cambia però il giorno in cui il Midoriya incontra All Might, il quale decide di cedergli il suo Quirk e di fargli da mentore nella sua nuova carriera da supereroe. Izuku entrerà a far parte di una vera e propria Accademia, il Liceo Yuei, dove farà nuove amicizie e incontrerà potenti nemici.

L'inizio della serializzazione del manga ha avuto inizio sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha il 7 luglio 2014. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 4 novembre 2014. In Italia la serie viene pubblicata dal 3 febbraio 2016 da Star Comics. Negli Stati Uniti, invece, i diritti sono stati acquistati da Viz Media, che ha iniziato a pubblicare settimanalmente i capitoli sulla webzine Shonen Jump, in contemporanea col Giappone, a partire dal 9 febbraio 2015.

Un adattamento anime, prodotto da Bones, è in corso in Giappone dal 3 aprile 2016 e conta al momento tre stagioni, mentre la quarta è in produzione. Dalla serie sono stati tratti anche due videogiochi, due manga spin-off, due episodi OAV e due lungometraggi anime, senza contare la valanga di prodotti a tema rilasciati nel corso di questi anni.