My Hero Academia: Heroes Rising, svelato chi si occuperà del film

Dopo lo strepitoso successo in tutto il mondo di My Hero Academia: Two Heroes, lo studio non se n'è stato con le mani in mano. Infatti, già a marzo è trapelata la notizia dell'arrivo di un secondo lungometraggio, che da poco è stato scoperto chiamarsi My Hero Academia: Heroes Rising. La nuova storia vedrà i protagonisti affrontare un altro nemico.

Dopo aver saputo che la sinossi di My Hero Academia: Heroes Rising avrebbe visto i protagonisti affrontare un nuovo gruppo di villain con a capo il misterioso Nine, gli appassionati del franchise si sono chiesti di chi sarà la mano che produrrà questo nuovo lungometraggio.

La risposta arriva da Aitaikimochi, che su Twitter ha fatto delle domande ottenendo in risposta il nucleo di persone che lavorerà a My Hero Academia: Heroes Rising. Nel tweet in calce vediamo quindi nomi che abbiamo già potuto conoscere col lavoro su My Hero Academia The Movie: Two Heroes.

La regia è stata affidata a Nagasaki Kenji, il character design a Umakoshi Yoshihiko, la sceneggiatura a Kuroda Yosuke, le musiche a Hayashi Yuki, mentre il supervisore creativo è lo stesso mangaka Kohei Horikoshi.

L'autore di My Hero Academia ha fornito numerosi spunti per il film, specie per quanto riguarda il villain Nine che è apparso brevemente anche nel manga. La storia inizialmente era stata pensata per fare da conclusione alle avventure di Izuku Midoriya, ma Horikoshi ha poi deciso di implementare queste idee nel lungometraggio in arrivo a fine 2019.