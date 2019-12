My Hero Academia: Heroes Rising, svelato un'incredibile spoiler sul finale del film!

Manca ormai pochissimo all'uscita di My Hero Academia: Heroes Rising, il secondo film di Kohei Horikoshi dedicato agli aspiranti eroi del Liceo Yuei. La light novel ispirata alla pellicola però è già stata distribuita in Giappone ed un fan, dopo aver tradotto l'intero romanzo, ha svelato in anticipo cosa succederà durante lo scontro finale.

Nel caso in cui non voleste anticiparvi nulla vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura, poichè seguiranno pesantissimi spoiler sul finale del film.

A quanto pare, durante lo scontro finale con Nine, Deku rimarrà gravemente ferito e spetterà a Bakugo sconfiggere il villain. Ancora scosso il ragazzo sfiorerà la mano di Midoriya e riuscirà ad ottenere temporaneamente One for All, ovvero il potere trasferito a Deku da All Might. Nine verrà sconfitto da un attacco combinato dei due eroi che prima di colpirlo, completeranno a vicenda la famosa frase ripetuta più volte nel trailer "Con questo potere potremo salvare le persone.. e vincere!".

Cliccando sopra il post in calce di Aitakimochi potrete leggere un'analisi approfondita su tutto il combattimento finale e altre piccole chicche. Vi ricordiamo che questi spoiler sono tratti dal romanzo e pertanto sono da ritenersi confermati al 100%.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di vedere la pellicola? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'ultimo teaser di My Hero Academia: Heroes Rising.