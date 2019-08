My Hero Academia: Heroes Rising, svelato il primo trailer!

My Hero Academia sta per tornare nei cinema. Dopo l'ottima performance del primo lungometraggio della saga, My Hero Academia: Two Heroes, e le sempre e costanti ottime vendite del manga, è stato svelato poche settimane fa che a fine anno sarebbe arrivata una nuova pellicola. Ora My Hero Academia: Heroes Rising si rivela nel primo trailer ufficiale.

Il 20 dicembre arriverà nei cinema del Paese del Sol Levante My Hero Academia: Two Heroes, nuovo film del franchise di cui potete vedere un trailer di trenta secondi in alto alla notizia. Queste prime clip mostrate ci danno modo di vedere attentamente il nemico che si opporrà ai ragazzi della UA nella pellicola, Nine. Inoltre, stavolta non ci sarà All Might ad aiutare i ragazzi, considerato che gli eventi narrati sono posti dopo l'arco di Kamino e, quindi, dopo lo scontro tra l'Hero Number One e All for One.

La storia di My Hero Academia: Two Heroes era stata originariamente pensata da Kohei Horikoshi come conclusione del franchise, con Nine come altro erede di All for One. Oltre ai protagonisti Midoriya, Bakugo, Uraraka e Todoroki naturalmente appariranno anche tutti gli altri membri della classe 1-A dell'istituto per eroi.

Il nuovo lungometraggio arriverà pochi mesi dopo la stagione 4 di My Hero Academia, programmata per il 12 ottobre.