My Hero Academia: Heroes Rising, la trama è canonica? Alla scoperta del secondo film

A breve, World Heroes Mission farà il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi. In vista di quel momento, andiamo a ritroso e analizziamo la seconda pellicola del franchise, My Hero Academia: Heroes Rising. La trama del film è canonica oppure è completamente slegata dalla narrazione dell'opera di Kohei Horikoshi?

My Hero Academia: World Heroes Mission è ambientato nel mezzo del tirocinio di Deku, Shoto e Bakugo presso l'Agenzia di Endeavor, ma per quanto riguarda la pellicola precedente?

Il secondo film della serie, My Hero Academia: Heroes Rising, ha fatto il suo debutto nel 2019. Curiosamente, anche questa pellicola si colloca nel mezzo della Stagione 5 dell'anime, e in particolare dopo l'arco del Meta Liberation Army. Da qui si può evincere che Heroes Rising sia canonico, ma non è esattamente così.

Prodotto dallo Studio Bones, My Hero Academia: Heroes Rising è canonico per l'anime, ma non per il manga, dal momento in cui Kohei Horikoshi ha partecipato al film solamente come supervisore e non come sceneggiatore della trama.

Coloro che hanno visto il film sapranno infatti che i suoi eventi sono completamente slegati da quelli dell'opera principale, e che dunque sono godibili in maniera totalmente indipendente, nonché fruibili da chi non ha mai guardato o letto l'opera di Horikoshi.

Ecco, con precisione, quando guardare My Hero Academia: Heroes Rising, presente, da ormai diverso tempo, sull'immenso catalogo Netflix.