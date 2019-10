My Hero Academia: Heroes Rising, trapela il character design dei nuovi villain

In prossimità delle feste natalizie, ancora purtroppo lontane, farà il suo debutto su grande schermo l'ultimo lungometraggio della saga ispirata al franchise immaginato da Kohei Horikoshi, My Hero Academia: Heroes Rising,. Insieme al film originale, inoltre, faranno la sua comparsa due villain inediti, Nine e Slice.

Le speculazioni sulla prossima pellicola cinematografica legata a My Hero Academia sono già iniziate, anzi, procedono senza sosta tra voci di corridoio e teorie. L'ultima di queste, infatti, riguarda proprio la criminale Slice, antagonista al femminile che, secondo i rumor, potrebbe essere imparentata con un Hero. Dalle immagini del character design che vi mostriamo in calce alla notizia, inoltre, spiccano i dettagli sui capelli, molto simili al personaggio di Medusa della Marvel che utilizza la propria capigliatura come arma.

Infatti, stando a quanto trapelato fino ad ora, il Quirk di Slice le consente di trasformare i propri capelli in spade, simboleggiando l'ispirazione del personaggio a un famoso fumetto americano. Decisamente meno sono le informazioni su Nine, il quale possiede una particolare tuta futuristica a tratti simile alla maschera indossata da All for One. In ogni caso, maggiori informazioni a riguardo del nuovo progetto cinematografico arriveranno nei prossimi giorni, vi invitiamo, dunque, a restare sintonizzati sui nostri canali per rimanere aggiornati sulle prossime informazioni di My Hero Academia: Heroes Rising.

E voi, invece, cosa ne pensate del character design dei nuovi villain? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.