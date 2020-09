My Hero Academia Heroes Rising: è ufficiale, il film arriva in Italia il 12 novembre

Dopo mesi di attesa, dovuti principalmente al pesante rallentamento della produzione e distribuzione di anime causato dalla pandemia globale, Dynit ha finalmente annunciato la data definitiva dell'arrivo nei cinema italiani della seconda pellicola dedicata all'universo creato da Kohei Horikoshi, My Hero Academia: Heroes Rising.

Nelle scorse ore l'editore italiano, che per la pellicola in questione ha collaborato con Nexo Digital, ha condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale il trailer italiano di Heroes Rising, confermando che sarà possibile vedere la nuova avventura della classe 1-A nei cinema italiani dal 12 al 18 novembre.

Come mostrato dal trailer, ci sarà un nuovo antagonista, chiamato Nine, capace di assorbire i Quirk altrui. Spostata dal 19 marzo scorso, ad un generico maggio, la pubblicazione di questa pellicola è stata alquanto travagliata, ma visto lo straordinario successo ottenuto in America, dove ha superato opere come La Città Incantata, e i 12 milioni di dollari al botteghino, possiamo aspettarci un ottimo risultato.

Stavolta Deku e compagni si recheranno sull'isola Nabu, dove dovranno fermare l'avanzata del terribile e pericoloso Nine, possessore di nove Quirk, e dei suoi alleati. Diversi mesi fa è stata resa pubblica una key visual riguardante uno dei colpi di scena del film, legata al rapporto tra Deku e Bakugo, finalmente uniti per un obiettivo comune.