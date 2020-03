In My Hero Academia: Heroes Rising vedremo Midoriya messo a dura prova

Com'era prevedibile, My Hero Academia: Heroes Rising è stato un grande successo di critica. In particolare grazie alla grande originalità della sceneggiatura, che ha messo in mostra un lato del carattere di Midoriya.

Tipico del protagonista della serie creata da Kohei Horikoshi è il suo comportamento altruistico, evidente sin dalla prima puntata dell'anime e in particolare nel film, in cui insieme ai suoi compagni di classe del liceo Yuei ha dovuto affrontare il temibile Nine. Lo scontro si è rivelato più difficile del previsto. Per riuscire a sconfiggere il villain Midoriya capisce che l'unico modo è quello di trasferire il suo Quirk, "One For All" al suo amico/rivale, rischiando così di vedere i suoi poteri, ricevuti da All Might, diventare sempre più deboli.

Il suo piano ha successo e i due riescono a battere Nine. Infine la scena cambia mentre assistiamo alla visita in cui All Might scopre la difficile scelta fatta da Midoriya. Per sua fortuna il protagonista dello show non ha perso i suoi poteri, ma potrà ritornare presto in azione.

Ricordiamo che a causa dell'attuale situazione, la casa editrice Dynit ha rimandato la messa in onda di My Hero Academia: Heroes Rising, che arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo mese di maggio 2020.