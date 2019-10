My Hero Academia: Heroes Rising, la villain Slice potrebbe essere imparentata con un eroe?

My Hero Academia: Heroes Rising, il secondo film tratto dall'opera di Kohei Horikoshi, ha recentemente introdotto due dei villain più pericolosi mai mostrati nella serie: Nine e Slice. Qualche giorno fa, Studio Bones ha rivelato qualche novità riguardo i due nuovi nemici, ed una piccola somiglianza con un noto Pro Hero ha creato qualche sospetto.

Slice infatti, la sottoposta del supercattivo descritta come "Una ragazza tradita dall'umanità e diffidente verso chiunque le rivolga la parola" avrebbe un quirk molto simile a quello di Mr. Brave, uno degli eroi presenti nel raid contro la Overhaul e la Shie Hassaikai. L'abilità della giovane infatti, le consente di trasformare i suoi capelli in delle lame con cui trafiggere gli avversari, con uno stile molto simile a quello del Pro Hero, che può invece indurirli e utilizzarli come armi. A scanso di equivoci o tagli, Mr. Brave comparirà nel corso della quarta stagione dell'anime, dunque dovremo aspettare ancora un po' per saperne di più.

My Hero Academia: Heroes Rising è un film creato da Studio Bones in programma per il 20 dicembre 2019. La sinossi, svelata pochi mesi fa, recita quanto segue: "La storia inizia in una fredda notte invernale, con la neve che continua a cadere. Shigaraki Tomura pianifica la distruzione della società degli Eroi, in quanto leader dell’Unione dei Villain. Prima di questo, durante la battaglia tra gli eroi, qualcosa si è risvegliato e ha lasciato l’area, senza che nessuno se ne accorgesse. Più o meno nello stesso periodo, a Deku e gli altri studenti della classe 1-A dell’Accademia viene detto, dall’ormai in pensione, eroe N°1, All Might, che saranno parte di un progetto per addestrare la futura generazione di eroi. E così tutti loro vengono mandati, per un breve arco di tempo, in una calda isola nel sud del Giappone. Deku e gli altri sono bloccati sull’isola, anche ad aiutare i cittadini con le faccende quotidiane, e possono rilassarsi. Tuttavia quella calma viene presto disturbata dai Villain che appaiono inaspettatamente sull’isola. Una per una distruggono tutte le strutture presenti lì, e si scopre il nome del loro capo: Nine. Durante quella notte qualcosa si risveglia. Deku, Bakugo e i migliori membri della classe A dovranno unire le forze per contrastare Nine! Perché Nine vuole attaccare l’isola? Deku e gli altri membri della classe A “New Heroes” ce la faranno a proteggere i cittadini dal nuovo nemico?!"

E voi cosa ne pensate? Potrebbe esistere una relazione tra i due? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.