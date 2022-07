My Hero Academia, Heroes Vs. Villain: i matchup dell'Arco Finale

Il futuro della società degli eroi di My Hero Academia verrà deciso a breve. Heroes e Villain, si stanno infatti sfidando in un’ultima, grande guerra che porrà fine all’eterno conflitto tra le due fazioni. Ma quali sono i matchup di questo Atto Finale? Ecco le battaglie a cui assisteremo prossimamente.

I vertici degli eroi professionisti hanno adottato una strategia divisa. Attraverso il copia Quirk di Monoma, che ha attivato i portali Warp Gate di Kurogiri, i Villain sono stati allontanati e ognuno portato in un luogo diverso.

La prima sfida a cui abbiamo assistito è stata quella contro Tomura Shigaraki. Il leader del Fronte, è ovviamente la minaccia più grande di questa guerra e qualora dovesse impossessarsi del One For All, per la società sarebbe finita. Per sconfiggerlo, è stata costruita una fortezza volante in cui un’associazione di numerosi eroi, professionisti e non, combattono ferocemente. In questo combattimento vediamo Best Jeanist, Edgeshot, Mirko, Nejire Hado e Tamaki Amajiki, ma anche Bakugo e un grande cast di supporto che comprende Yaoyorozu, Mei Hatsume, Kaminari e Manga Fukidashi. In disparte, ci sono anche Aizawa e Monoma, che copia il suo Quirk di cancellazione.Tra questi, non c’è Izuku Midoriya, portato via da Toga.

Il secondo scontro è quello che vede protagonisti Himiko Toga, Uraraka e Froppy. Sull’isola di Okuto, Toga ha finalmente dichiarato il suo amore a Midoriya, che però lo ha rinnegato. Furiosa, la criminale si è lanciata all’attacco, ma Ochaco e Asui le hanno impedito di scagliarsi contro Izuku, che ora corre verso Shigaraki. Toga, ha però una boccetta di sangue di Twice. Nello stesso luogo, si stanno affrontando anche Moonfish e alcuni Nomu, contro Gang Orca e Selkie.

Il terzo scontro, l’unico di cui finora è stato deciso il verdetto, è quello tra Shoto e Dabi. Con il contributo di Iida, Burnin e gli altri assistenti di Endeavor, il predestinato dei Todoroki è riuscito a fermare suo fratello maggiore senza doverlo uccidere. Tuttavia, secondo una teoria di My Hero Academia Dabi rinascerà con il Quirk Fenice.

Attualmente, sta andando in scena lo scontro tra Endeavor e Hawks contro All For One. I due più forti eroi di My Hero Academia attaccano l’unico punto debole di All For One, che però risponde infuocando gli animi. Endeavor, è accecato dalla rabbia e parte solitario all’attacco rinunciando al team-up con il Numero Due. Quando la situazione stava per precipitare, sono intervenuti Fumikage Tokoyami e Kyoka Jiro.

Un’altra grande battaglia, appena accennata, è quella che coinvolge Mina Ashido ed Eijiro Kirishima. I due studenti della Classe 1-A, si trovano di fronte al Villain che ha assassinato Midnight. Riusciranno a vendicare la loro insegnante?

Uno dei Villain più pericolosi è Kunieda, uno degli evasi dal Tartaro. Egli, che fa uso di piante velenose, ha il compito di uccidere la squadra di Yuga Aoyama e Fat Gum.

In My Hero Academia assisteremo a una battaglia tra mutanti. Questo scontro, che ci porterà a riflettere sulla tematica del razzismo, coinvolgerà Mezo Shoji e Spinner, che è ben diverso dalla piccola e “inutile” lucertola che pensava di essere all’inizio della storia.

Ovviamente, ci saranno ancora molte altre battaglie di cui probabilmente non vedremo mai nulla. Uno di questi altri scontri, vedrà Rikido Sato, Hanta Sero e Mashirao Ojiro combattere un misterioso villain nel National Takoba Arena.