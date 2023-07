MY HERO ACADEMIA: Himiko sta perdendo il proprio fascino?

La villain, che stiamo conoscendo sempre più in profondità, con un'arco narrativo che parla molto di lei e ci svela nuove informazioni nel capitolo 392 di My Hero Academia, pare stia perdendo il proprio appeal come villain agli occhi dei fan. Perché?

Ragazza molto eccentrica ed istrionica, Himiko Toga è stato uno dei personaggi più misteriosi fin dalle sue prima apparizioni. Ha sempre incuriosito il pubblico, che attendeva con ansia di conoscerne il passato.

Sappiamo benissimo quanto Horikoshi ami costruire backstories complesse e dolorose per molti dei suoi personaggi: a partire da Dabi, che si rivelerà figlio di Endevour, Toya Todoroki, un esperimento fallito del padre, che voleva creare il mix perfetto tra il proprio quirk e quello della moglie. C'è poi Shigaraki, che ha sperimentato forti stress e lutti nella propria infanzia. Himiko non fa eccezione: dal rifiuto dei propri genitori nei suoi confronti e il disprezzo per il suo quirk al non riuscire ad ambientarsi nella società.

A partire da questi fatti, però, il personaggio non subisce un'evoluzione, anzi. Pare essere diventata la parodia di se stessa, trasformata in una bambina capricciosa che continua a ripetere: "Nessuno mi capisce". La perplessità del fan nei suoi confronti cresce, trovandola un personaggio che non trova né capo né coda e rifiuta qualsiasi tipo di dialogo (con Uraraka o Tsuyu, per esempio) che potrebbe farla crescere come persona.

Non sappiamo quale sarà il suo destino in caso la sua fazione abbia la meglio o perda rovinosamente. Riuscirà a cambiare o resterà nella propria posizione di chiusura? Riuscirà Himiko a trovare la propria identità, la propria dimensione nella società?