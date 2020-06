My Hero Academia: è una Himiko Toga folle quella del capitolo 273, l'omicida si risveglia

Dopo la sconfitta del grande Stain, in My Hero Academia diversi villain si sono ritrovati commossi e attirati dalle sue convinzioni. Per questo la League of Villain è riuscita a trovare alcuni elementi ancora fondamentali nello scacchiere della lotta con la società degli eroi. Tra i personaggi che entrarono all'epoca c'era Himiko Toga.

La giovane liceale è stata più volte coinvolta in combattimenti, a partire dal primo con Ochako e Tsuyu nella saga del campo di addestramento. In My Hero Academia l'abbiamo poi vista in azione qualche altra volta, sotto mentite spoglie come Camie Utsushimi e poi anche nel recente arco My Villain Academia dove ha ucciso uno dei pezzi grossi dell'armata di liberazione migliorando il proprio quirk.

Ma potremmo ritrovarci davanti una Himiko Toga completamente diversa dopo gli sviluppi degli ultimi capitoli di My Hero Academia. Twice è morto proprio e Toga sembra esserne stata condizionata fortemente: dopo aver assunto le sembianze di un eroe ha deciso di lanciarsi in una missione suicida, integrandosi con i nemici e uccidendoli uno a uno. Il suo sguardo è completamente folle quando perde la trasformazione e fa notare una sete di sangue come mai prima d'ora.

Adesso che anche a livello psicologico sembra essersi scatenato qualcosa di nuovo, Himiko Toga è diventata ancora più pericolosa. Ucciderà qualcuno di importante durante questa saga di My Hero Academia? Con Shigaraki al suo fianco, la distruzione colpirà tutti i nemici.