My Hero Academia: Himiko Toga prende forma in questa splendida figure

Quella di My Hero Academia è un'epopea che nel corso di pochi anni è riuscita a guadagnarsi le attenzioni di un vastissimo pubblico, di fatto divenendo una tra le produzione cartacee e animate più seguite tra tutte quelle attualmente disponibili, con milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del mondo.

La fama ottenuta dalla produzione ha ovviamente portato alla realizzazione di svariate opere parallele, tra spin-off, pellicole, videogiochi e molto altro ancora. Il tutto ha portato a un continuo ampliamento della fanbase - che sui social non ha mai perso l'occasione per mettere in mostra tutto il suo apprezzamento per il franchise, tra cosplay e fanart di gran livello -, situazione che ha spinto innumerevoli compagnie a realizzare gadget a tema di ogni forma e dimensione, il tutto pensato per ingolosire un'utenza sempre affamata di novità.

Questa volta, però, ad aver conquistato la luce dei riflettori troviamo i ragazzi di Kotobukiya ARTFX J, i quali hanno presentato al pubblico una splendida figure a tema My Hero Academia e specificatamente dedicata a Himiko Toga. Come potete vedere dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una gran quantità di dettagli, con la nostra amata Villain vestita in abiti scolastici e armata di coltello, il tutto accompagnato da quell'inquietante ghigno che ha saputo colpire al cuore innumerevoli utenti. Il tutto viene venduto a un prezzo di 77 euro - senza contare i costi di spedizione -, con preordini già aperti e uscita prevista per ottobre 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane sono state rilasciate nuove informazioni su My Hero Academia Stagione 5.