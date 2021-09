My Hero Academia: Himiko Toga è pronta ad assassinare in questo cosplay di Sammys

Il gruppo dei villain di Tomura Shigaraki, nato come un raduno di pochi scapestrati e con pochissimi membri davvero di rilievo, è diventato uno dei più forti di My Hero Academia. Dopo l'arrivo di Stain, i criminali che si sono uniti a questa organizzazione sono stati pochi ma buoni. Tra quelli più in vista c'è Himiko Toga.

La ragazzina vestita da liceale è sempre stata una delle villain che, all'apparenza, sono più legate agli eroi della 1-A. Si è spesso confrontata con Uraraka e sembra che le due siano destinate a un confronto aperto prima della fine del manga di My Hero Academia. Abbiamo recentemente conosciuto il passato di Toga nella quinta stagione dell'anime, che ha gettato luce sui trascorsi della villain.

Proprio grazie all'ultimo episodio dell'anime, Himiko Toga è stata molto al centro delle attenzioni degli spettatori nell'ultimo periodo. La ragazza sta quindi rivivendo grazie a molti cosplay nel corso degli ultimi giorni. Anche Sammys ha deciso di vestire i panni della villain ancora una volta, presentandola con la divisa da liceale che le abbiamo visto indossare spesso nel manga, ma accompagnata dalla minacciosa maschera che le copre il volto. Il cosplay di Himiko Toga in basso è molto fedele e trasuda voglia di sangue.

Intanto, cos'è successo al quirk di Himiko Toga nell'anime di My Hero Academia? La villain potrebbe essere diventata molto più forte.