My Hero Academia: Himiko Toga è pronta a uccidervi nel cosplay di Mangoecos

Tra i personaggi di My Hero Academia ce ne sono naturalmente anche alcuni che sono cattivi. In particolare a compiere questo ruolo ci sono i ragazzi della League of Villain. Dopo l'evento che ha coinvolto Stain, il nome di questa organizzazione è circolato in vari ambienti portando all'arrivo di personaggi particolari.

Tra questi c'è Himiko Toga, una liceale assetata di sangue. Bionda, con indosso sempre una divisa scolastica e con un sorriso inquietante. Finora in My Hero Academia l'abbiamo vista in azione diverse volte, ed è molto apprezzata da Horikoshi che le dedica disegni inediti tramite la propria pagina Twitter. Ma anche i fan hanno a cuore la folle ragazzina, dato che in rete ci sono sempre cosplay su di lei.

Mangoecos è una ragazza nota per la gran quantità di cosplay che dedica ai personaggi di My Hero Academia. Di suo abbiamo visto parecchi lavori, di recente abbiamo potuto apprezzare una Mina Ashido in versione eroina. Adesso invece ci regala proprio un cosplay su Himiko Toga che sulla sua pagina Instagram ha già raggiunto un discreto numero di like.

Con la classica divisa da liceale giapponese, Toga ci osserva tre le catene di un'attrazione di un piccolo parco giochi, come se ci stesse studiando per assaltarci. Un cosplay ben realizzato e con un po' di aura inquietante che rispecchia le caratteristiche del personaggio.