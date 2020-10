My Hero Academia: Himiko Toga riesce a mettere a punto un nuovo travestimento imprevisto

Himiko Toga si sta affermando sempre di più come uno dei personaggi più importanti dell'Unione dei Villain, quei criminali che seguono Tomura Shigaraki. La ragazza è stata tra i primissimi esponenti del gruppo e ha dato prova più volte in My Hero Academia di possedere ottime capacità fisiche e di assassinio.

Grazie al suo quirk, Himiko Toga è capace di trasformarsi nella persona di cui beve il sangue. Averne sempre una scorta è quindi fondamentale se vuole utilizzare il suo quirk. Nel corso della storia l'abbiamo vista aggredire e ottenere sangue da diversi personaggi. Uno di questi è Uraraka Ochako, usata nel corso della lotta con Curious, ma anche Camie Utsushimi è stata una sua vittima.

Sembra che sia riuscita a ottenere anche il sangue di Midoriya, anche se per ora non ne ha ancora fatto uso, ma un nuovo travestimento e probabilmente una nuova vittima sono state mostrate in My Hero Academia 288. Per attirare lontana dalla calca e dagli altri eroi Uraraka, si è trasformata in una vecchietta energica e ha guidato l'eroina nei meandri cittadini fino a una casupola abbandonata, dove ha fatto terminare la propria trasformazione.

Adesso bisogna vedere come Toga e Uraraka si affronteranno: l'appuntamento è per My Hero Academia 289.