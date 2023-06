My Hero Academia: Himiko Toga diventa Spider-Gwen in questa illustrazione crossover

Himiko Toga è un personaggio del popolare manga e anime My Hero Academia, creato da Kōhei Horikoshi nel 2014 e che prende a riferimento il mondo dei super eroi, con tanti richiami alle opere di Marvel e DC Comics. È una giovane e carismatica criminale che si è fatta notare dal suo ingresso nella League of Villain.

Himiko Toga ha una personalità deviata e un'ossessione per il sangue. Il suo Quirk, chiamato "Trasformazione", le consente di assumere l'aspetto di un'altra persona dopo aver assaggiato il suo sangue. Questa abilità in My Hero Academia la rende un avversario formidabile in combattimento, poiché può infiltrarsi facilmente tra le persone e imitare i loro poteri.

La sua adorazione per il sangue e la sua natura instabile la rendono un personaggio affascinante e inquietante. Di certo non il personaggio più idoneo per un'eventuale trasformazione in eroe, anche di altri universi. Eppure è ciò che ha fatto il fan PieTheUsual che, su Twitter, ha condiviso la sua fan art con Himiko Toga che diventa Spider-Gwen.

Spider-Gwen è un personaggio dei fumetti della Marvel Comics apparsa per la prima volta nel 2014. Spider-Gwen è una versione alternativa di Gwen Stacy del mondo di Terra-65, in cui Gwen assume i poteri di Spider-Man e inizia una carriera da super eroina, sostituendo Peter Parker. Ha un costume distintivo, che si ispira al classico costume di Spider-Man ma con una combinazione di colori diversa e con un cappuccio.

Quindi, in questa illustrazione disponibile in basso, Himiko Toga indossa il costume bianco e rosa di Gwen Stacy, con i capelli sempre biondi e il cappuccio abbassato che mostrano il viso scocciato mentre si fa un selfie, allontanandosi dalla versione disegnata da Horikoshi per My Hero Academia. Ecco invece un cosplay di Spider-Gwen, che diventa sempre più popolare tra i fan dei comics.