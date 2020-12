My Hero Academia: Himiko Toga splendida e sanguinaria in questo cosplay di Raven

Dopo la scomparsa di Stain, il gruppo di Tomura Shigaraki ha subito un balzo di popolarità incredibile che ha portato tra le sue fila nuovi personaggi, crudeli e spietati. L'organizzazione di villain principale di My Hero Academia si formò e vide l'ingresso di Himiko Toga, una spietata liceale assassina.

Saga dopo saga, Himiko Toga ha fatto sempre più apparizioni in My Hero Academia, diventando un personaggio molto amato nonostante la sua natura. Lunatica, adoratrice del sangue e delle cose carine, metterà più volte i bastoni tra le ruote ai protagonisti, in particolare con tattiche sotto copertura che può sfruttare grazie al suo quirk. I fan vorrebbero addirittura vedere Toga in uno spin-off di My Hero Academia completamente dedicato a lei.

Tutta questa popolarità viene riscontrata anche nella quantità di cosplay dedicata a Himiko Toga. Il personaggio adesso ha preso vita grazie a Blood Raven, che ha postato tantissime foto dove interpreta questo personaggio. In basso potete vedere i vari post con questa Toga, sempre bionda e con il solito look da liceale, ma non manca anche la sua attrezzatura con maschera e siringhe per succhiare il sangue dalle sue vittime. Immancabile è anche il coltello con cui combatte e lo sguardo da psicopatica.

Un altro cosplay immagina invece Toga e Deku insieme, se quest'ultimo fosse stato un villain.