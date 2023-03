My Hero Academia: Himiko Toga è vicina alla rovina?

La League of Villain è composta da diversi personaggi di spicco, che pian piano hanno preso le redini del mondo criminale grazie anche alla guida di Tomura Shigaraki e di All for One. Ora sono le pedine più importanti nelle mani di quest'ultimo, e ciò si sta vedendo anche durante la guerra che sta avendo luogo in My Hero Academia.

Ognuno sta svolgendo un proprio ruolo: Dabi, Spinner, ovviamente Shigaraki, Kurogiri, ma anche e soprattutto Himiko Toga. Il suo potere le permette di trasformarsi in chiunque, a patto che possa ingoiare il sangue di quella persona. Questa capacità le consente di infiltrarsi nella società degli eroi e di ottenere informazioni utili per la League of Villain, ma anche molto altro ancora, in particolare di recente, da quando ha imparato a controllare anche il quirk della persona che impersona.

Ed è proprio questo che ha messo in pericolo gli eroi negli ultimi tempi, con la trasformazione di Toga in Twice che ha gettato nello sconforto gli eroi di My Hero Academia. Eppure il quirk di Toga non si sta manifestando come dovrebbe e ciò l'ha portata alla disperazione sul campo di battaglia. Infatti, riesce a replicare soltanto il quirk di Twice ma non quello di Tomura Shigaraki e degli altri, probabilmente a causa della quantità d'amore provata per gli altri.

Ciò è stato notato da Uraraka che, nel mezzo del campo di battaglia, ha notato un Twice che si comportava in maniera diversa, ed era proprio Toga in preda a dei dubbi mentali. Si tratta del punto di svolta per la guerra? Oppure in My Hero Academia le cose andranno peggio?