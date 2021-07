My Hero Academia: Himiko Toga ha voglia di sangue in questo cosplay

Ormai i villain di My Hero Academia li conosciamo benissimo. La maggior parte di loro sono dei criminali di poco conto, ma altri si sono riuniti in organizzazioni con scopi ben precisi. La più famosa di queste è sicuramente la League of Villain guidata da Tomura Shigaraki, un gruppetto di assassini di vario genere e livello.

Ci sono membri di ogni genere e forza nella League of Villain e abbiamo potuto vedere diverse delle loro scorribande durante l'anime e manga di My Hero Academia. Inizialmente il gruppo era composto praticamente soltanto da Shigaraki e Kurogiri, fatto salvo di alcuni criminali minori e poi subito scomparsi. Tuttavia poi, dopo l'arrivo di Stain, molti idealizzarono il gruppo. Tra i primi ingressi di questo nuovo ciclo ci fu Himiko Toga, la liceale assassina che ancora oggi sembra avere un conto aperto con Ochako Uraraka.

La criminale veste appunto come una liceale, con una divisa alla marinara con sopra un gilet beige, mentre i capelli biondi vengono raccolti in due chignon ai lati della testa. Come armi, sfrutta lame e coltelli per utilizzare al meglio il suo quirk, con il quale può trasformarsi in altre persone a patto che abbia assorbito il loro sangue.

Il personaggio di My Hero Academia ha attirato l'attenzione di Bukkit Brown che ha deciso di dedicare un cosplay a Himiko Toga. In basso potete osservare le foto con questa Himiko vogliosa di sangue e col coltello pronto all'uso. Anche loro però si troveranno nuovi nemici davanti durante le future saghe di My Hero Academia.