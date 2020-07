My Hero Academia: Hlaracos ci regala un cosplay della bella Camie Utsushimi

My Hero Academia è uno dei manga ed anime più famosi del momento. Dopo aver preso il posto di Naruto nello scacchiere degli shonen più famosi, il suo consenso è soltanto aumentato. Kohei Horikoshi ha creato un universo supereroistico ricco di personaggi piacevoli e naturalmente anche ragazze molto sensuali.

In attesa della quinta stagione di My Hero Academia che arriverà nel 2021, abbiamo rivisto in questa quarta stagione un personaggio molto apprezzato da alcuni fan per il suo modo di fare ma anche per il suo fisico molto sexy. Camie Utsushimi, che in realtà non abbiamo davvero conosciuto durante la terza stagione dell'anime, è una studentessa della Shiketsu, scuola rivale della Yuei.

Nelle apparizioni fatte nel manga e nell'anime di My Hero Academia l'abbiamo sempre vista indossare il cappellino tipico del liceo per eroi, mentre sul resto del corpo indossa una tuta nera in pelle molto aderente che lascia intravedere tutte le sue forme, in particolare sul petto dato che lasciava la cerniera parecchio aperta. HLara ha deciso di dedicare un cosplay a Camie Utsushimi, che potete vedere nella foto in basso.

La cosplayer torna quindi sul mondo dei giovani eroi di Horikoshi dopo aver preparato un cosplay doppio con Todoroki e Yaoyorozu.