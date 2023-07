My Hero Academia, Horikoshi sotto accusa: non sa valorizzare i personaggi femminili?

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno risolto un'altra grande battaglia della guerra decisiva tra Heroes e Villain. Al centro delle ultime pagine dell'opera di Kohei Horikoshi ci sono state due ragazze amatissime dai fan, Ochaco e Toga. Eppure, pare che in molti non siano contenti della scrittura dell'autore.

Al finale di My Hero Academia non manca molto. Gli Heroes sono impegnati nell'ultima, grande guerra contro i Villain, una battaglia epica che deciderà le sorti della società giapponese. Lo scontro tra Uravity e Himiko Toga è giunto al termine, ma le conseguenze sono state disastrose. In My Hero Academia 395 perde la vita la giovane criminale, il cui cuore era stato colpito dalle parole di Uraraka. Eppure, la serie manga di Horikoshi è sotto accusa.

Sul portale giapponese Myjitsu è stato condiviso un report in cui viene sottolineato come i personaggi femminili di My Hero Academia non siano stati valorizzati al meglio da Kohei Horikoshi. Ma realmente il mangaka, per tutta l'opera, ha relegato le sue ragazze al ruolo di protagonisti marginali della storia?

Le lamentele riguardano proprio lo scontro tra Toga e Uravity, gestito dall'autore non come un vero combattimento sul piano fisico, ma piuttosto come uno scontro sentimentale. Horikoshi non sembra prendere sul serio questo tipo di scontri.

Secondo il report, la visione del mondo di My Hero Academia è rappresentata dal modello di All Might, un uomo muscoloso che fa da chioccia a una società dominata dagli uomini e in cui le donne giocano ruoli modesti.

Nell'arco finale di My Hero Academia solamente personaggi maschili della Classe 1-A hanno avuto ruoli importanti, parliamo di Deku, Bakugo, Todoroki. Le altre ragazze, come Pinky, hanno avuto ruoli di supporto, e persino Uravity non ha goduto di una reale battaglia.

Ci sono tuttavia delle eccezioni nella scrittura di Horikoshi. Nel corso dell'opera Star and Stripe, Lady Nagant e Mirko hanno saputo distinguersi con i loro ruoli, ma ognuna di esse è finita in qualche modo vittima di una sorte non troppo onorevole. E voi cosa ne pensate della questione, concordate con questa polemica?