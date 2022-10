My Hero Academia: Horikoshi aggiorna sul finale, i tempi si allungano?

È iniziata la guerra finale di My Hero Academia con eroi e villain a confronto. Ormai da diverso tempo era chiara la direzione che avrebbe preso il manga, con i due gruppi che si sarebbero affrontato in Giappone per portare avanti quella che è la loro idea, sia essa malvagia o buona. E i giochi sembrano prossimi alla fine.

Lo scontro tra Deku e Shigaraki è soltanto agli inizi, anche se ci sono altri campi di battaglia da coprire. C'è abbastanza tempo per concludere tutto? Forse no, a giudicare dalle recenti parole di Kohei Horikoshi. I leak di Weekly Shonen Jump hanno portato in dote gli spoiler di My Hero Academia 369 ma non solo: tra le frasi anticipate, c'è anche il commento dell'autore.

Horikoshi ha spiegato che difficilmente riuscirà a concludere la serie nei tempi previsti lo scorso anno. Infatti, a fine 2021 aveva rivelato che sarebbe finito probabilmente tutto in un anno, ma sono già passati 10 mesi da allora. Per questo Horikoshi "ritratta" sul finale di My Hero Academia, che arriverà più in là. Stavolta però non ci sono tempistiche, quindi non è detto che il manga finisca nel 2023, anche se al passo attuale è estremamente probabile un finale prossimo.