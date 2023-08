My Hero Academia, Horikoshi celebra il quarto film: il paragone con Dragon Ball e la trama

Pubblicato dal 2014 e con al momento all'attivo ben 38 volumi, My Hero Academia è una delle serie shonen di nuova generazione che più hanno colpito il pubblico. Da molti considerato l'erede di Naruto, il giovane Midoriya ha coronato il sogno di diventare un eroe nonostante fosse privo di Quirk, ma la sua strada è ancora lunga.

Dopo quasi dieci anni di serializzazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, il finale di My Hero Academia non è lontano. Da ormai diverso tempo l'opera è entrata nel suo arco narrativo conclusivo, mentre l'adattamento animato ci si è appena addentrato. Tuttavia, prima dell'arrivo della Stagione 7 di My Hero Academia il fandom verrà sorpreso con il debutto di un nuovo lungometraggio.

Sulle pagine dell'ultimo Weekly Shonen Jump è arrivato l'annuncio del quarto film di My Hero Academia, di cui ancora non sappiamo il nome ufficiale e che farà seguito ai precedenti My Hero Academia: Two Heroes, My Hero Academia: Heroes Rising e My Hero Academia: World Heroes Mission.

Kohei Horikoshi sarà coinvolto nel quarto film di My Hero Academia e per celebrare questo grande annuncio l'autore ha rilasciato un breve commento sulla rivista di Shueisha in cui si parla della sua infanzia e viene fatto un paragone con Dragon Ball. "È stato appena annunciato un quarto film per MHA! E questo grazie al vostro supporto, grazie mille! Bones e Toho stanno già lavorando alla nuova stagione dell'anime senza sosta, quindi sono rimasto davvero sorpreso quando mi hanno detto che ci sarebbe stato un nuovo film. Non ho potuto fare a meno di ripensare alla mia infanzia, quando ogni anno usciva un nuovo film di Dragon Ball. Spero che la nuova generazione di bambini di tutto il mondo possa godersi questo film tanto quanto me allora!”.

L'autore ha poi parlato della trama del film 4 di My Hero Academia. “Si svolgerà dopo la guerra dalla sesta stagione, il che significa che il palcoscenico questa volta la società al collasso. Dopo averne passate tante e aver appreso molto, contro chi combatteranno Deku e i suoi amici questa volta? Cosa proteggeranno?! Non vedo l'ora!”.