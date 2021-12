My Hero Academia, Horikoshi celebra il Jump Festa con un artwork inedito

Proprio come molte delle altre serie attualmente in corso sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, My Hero Academia aveva molto da mostrare durante la recente convention Jump Festa 2022 in Giappone.

Non solo My Hero Academia ha mostrato il primo teaser della stagione 6 dell'anime, ma lo stesso creatore della serie Kohei Horikoshi ha rivelato alcune novità sul futuro del manga. È stata una grande occasione per il franchise, e anche Horikoshi ha potuto partecipare ai festeggiamenti.

Come molti degli altri artisti Shueisha che hanno avuto le loro presentazioni speciali durante la Jump Festa 2022, Horikoshi ha condiviso un artwork inedito per la convention. Questa illustrazione è stata ufficialmente pubblicata dall'account Twitter ufficiale di My Hero Academia e presenta Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka che se la spassano con Himiko Toga e persino con Tomura Shigaraki per l'evento Jump Festa. Potete vedere l'immagine più sotto.

My Hero Academia ha avuto molto da mostrare quest'anno, dato che ha avuto così tante uscite nel corso del 2021. È stato confermato che la sesta stagione dell'anime farà il suo debutto durante la stagione autunnale anime 2022, e il primo teaser trailer della nuova stagione è stato ufficialmente mostrato.

Ma queste non sono state le anticipazioni più succose, tuttavia, poiché Horikoshi si è aperto su ciò che è in arrivo per l'atto finale della serie, che inizia davvero ad accelerare per i giochi finali che il creatore ha già in mente.

Affermando che se tutto va secondo i piani, il manga di My Hero Academia potrebbe concludersi entro un anno. Che vada in questo modo o meno, è chiaro che in ogni caso Horikoshi sta davvero preparando la scena per il conflitto finale della serie e Bakugo sembra avrà un ruolo centrale nel finale di My Hero Academia.

Ma cosa ne pensate? Vi sono piaciuti tutti gli annunci di My Hero Academia alla Jump Festa di quest'anno? Cosa sperate di vedere nelle prossime uscite dell'anime e del manga? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto.