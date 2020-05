My Hero Academia: Horikoshi colpisce ancora con una nuova illustrazione

Horikoshi, con la saga della Guerra tra Pro Heroes e i membri del Fronte di Liberazione, sta tenendo il mondo intero sotto scacco. Ogni nuovo capitolo è come un pugno sganciato a piena potenza nello stomaco degli appassionati e l'ultimo uscito di My Hero Academia, con la rivelazione fatta su All for One, non è stato da meno.

In questo periodo, però, il mangaka non sta soltanto regalando capitoli mozzafiato e disegnando una delle saghe forse più importanti che siano mai state realizzate dall'inizio dell'intera serie, ma si sta anche continuando a dilettare i fan, realizzando e pubblicando (come suo solito), illustrazioni originali su alcuni dei personaggi che abbiamo incontrato nel corso del tempo in My Hero Academia.

Esattamente il 6 maggio aveva postato sulla sua pagina ufficiale di Twitter un fantastico disegno che ritraeva due aspiranti eroine, Yaoyorozu e Jiro, in tutta la loro bellezza. Se seguite le pubblicazioni del maestro Horikoshi e seguite gli articoli che scriviamo in merito, allora saprete benissimo come siano tutti disegni in bianco e nero, all'apparenza realizzati anche velocemente ma comunque dalla qualità eccelsa.

Oggi vogliamo mostrarvi l'ultimo lavoro che il papà di My Hero Academia ha inserito sulla propria pagina Twitter. Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, Horikoshi anche questa volta ha scelto due soggetti, ovvero Ragdoll e Mandalay del gruppo di Pro Heroes conosciuto come Pussycats, una delle quattro squadre di eroi che hanno fondato l'Ufficio Affari dell'Unione.

Cosa ne pensi di questo ennesimo capolavoro di Horikoshi? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.