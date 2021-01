My Hero Academia: Horikoshi condivide uno sketch di Mt. Lady su Twitter

Nonostante la pausa dell'autore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha voluto condividere con i numerosi fan un disegno incentrato sul personaggio di Yu Takeyama, conosciuta anche come la supereroina Mt. Lady.

Trovate il suo tweet in calce alla notizia. Lo sketch condiviso dall'autore ha per protagonista Mt. Lady, insieme a lei sono presenti anche Mina Ashido e Katsuki Bakugo, mentre il loro compagno di classe Hata Sero costringe, grazie ai suoi poteri, il rivale di Midoriya a copiare la posa della celebre supereroina. Insieme al disegno, nel tweet è presente anche questo commento: "Il volume 29 di My Hero Academia è ora disponibile! Il volume 29 sta vendendo tantissimo grazie a voi! Per mostrarvi la nostra gratitudine, ecco una scena tagliata dalle pagine del manga!".

Come si poteva immaginare, il messaggio dell'autore di My Hero Academia ha riscosso un notevole successo, ricevendo in poco tempo oltre 90 mila Mi Piace e più di 16 mila commenti, in molti pensano inoltre che la posa di Sero sia ispirata ad una celebre scena di Spider Man, mentre altri hanno commentato le ultime vicende del manga di Kohei Horikoshi.

Infine, ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo di My Hero Academia che sarà pubblicato il 17 gennaio.