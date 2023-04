My Hero Academia: Horikoshi vi consiglia questo manga molto recente

In un settore altamente competitivo come quello del fumetto giapponese, dove vengono pubblicate nuove serie ogni giorno, è difficile capire quali siano le opere degne di attenzione. Stavolta però gli appassionati di shonen possono seguire una raccomandazione arrivata a sorpresa da Kohei Horikoshi, autore di My Hero Academia.

Ultimamente sono diversi i mangaka che hanno condiviso consigli di lettura sui social, come Hiro Mashima o il maestro Yoshihiro Togashi, rispettivamente autori di Fairy Tail e Hunter x Hunter, e anche Horikoshi ha voluto sfruttare Twitter per condividere con i suoi lettori i motivi dietro l’apprezzamento di una nuova serie: Dragon and Chameleon di Ryo Ishiyama.

“Ishiyama nutre una grande passione nei confronti dei manga shonen. Potreste dire che è qualcuno che ama follemente i manga. Quest’opera è come è Ryo Ishiyama. Il manga sull’essere mangaka è scritto con sangue e ossa, con corpo e spirito”, con queste parole piuttosto dirette Horikoshi ha spiegato perché sta seguendo con grande attenzione Dragon and Chameleon.

Una reazione che, come potete vedere dal post in calce, ha colpito anche lo stesso Ishiyama: “Sono super felice. Veramente. Grazie! Farò tesoro del tuo commento per il resto della mia vita”. Ricordiamo che il primo tankobon della serie verrà pubblicato il 21 aprile 2023 in Giappone. In conclusione, ecco gli spoiler e le immagini del capitolo 386 di My Hero Academia, e l’illustrazione inedita di Kendo firmata da Horikoshi.