My Hero Academia: Horikoshi disegna Uraraka e Nejire Hado in uno splendido artwork

Con Twitter che è sempre più importante non soltanto nella vita dei fan di anime e manga ma anche in quella degli autori. Ci sono mangaka meno attivi, che condividono poche impressioni, e altri che si danno davvero tanto da fare. Kohei Horikoshi è il mangaka di My Hero Academia e certamente tra i più presenti sulla piattaforma dell'uccellino blu.

La piattaforma che ora sta passando nelle mani di Elon Musk ha visto tanti disegni nel corso degli anni preparati da Kohei Horikoshi, e non soltanto quelli preparati per le pubblicazioni ufficiali su Weekly Shonen Jump o in tankobon. L'autore di My Hero Academia infatti ha sempre condiviso immagini personalizzate per varie occasioni. Talvolta le pubblicava in concomitanza con gli episodi dell'anime, altre volte per eventi speciali come premiazioni e feste.

Ci sono anche momenti in cui si scusa per le sue assenze e ripaga i fan con un'illustrazione speciale. Questo è ciò che è successo ora con la rivista Weekly Shonen Jump in pausa per la Golden Week e quindi con una pubblicazione di My Hero Academia che salta. Per lenire l'attesa del pubblico, Horikoshi pensa a questo disegno con Nejire Hado e Ochako Uraraka insieme con le loro divise da studente, entrambe allegre e in bianco e nero.