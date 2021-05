My Hero Academia: Horikoshi entusiasta per il debutto di Carnage nel sequel di Venom

Kohei Horikoshi si è sempre definito un grande appassionato di comics americani, e la sua opera My Hero Academia, per quanto abbia naturalmente molti elementi che si discostano dagli stilemi del mercato occidentale, rappresenta un incredibile omaggio ai supereroi che abbiamo imparato a conoscere grazie soprattutto alle case editrici Marvel e DC.

Per questo motivo in seguito alla pubblicazione del trailer di Venom: la Furia di Carnage, sequel dell'avventura di Eddie Brock prodotta da Sony Pictures, l'artista ha mostrato particolare entusiasmo, legato all'arrivo sul grande schermo di uno dei nemici più letali, e pericolosi, dell'universo Marvel, ovvero il simbionte rosso unito al serial killer Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson. "Aspetto da molto tempo il debutto di Carnage" sono queste le parole usate dal mangaka che sottolineano ancora una volta quanto sia interessato al mondo dei comics.

Vista la passione mostrata da Horikoshi, e la collaborazione tra Marvel e la casa editrice Shueisha, per la realizzazione di Deadpool: Samurai, in futuro potrebbe esserci un crossover tra i protagonisti di My Hero Academia e alcuni supereroi, come molti appassionati hanno immaginato nel corso degli anni.

Ricordiamo che nell'episodio 5x10 ci sarà una scena attesa da molti spettatori, e vi lasciamo ad un fedele e simpatico cosplay dedicato a Midoriya.