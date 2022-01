My Hero Academia, Horikoshi festeggia il 2022: le illustrazioni per l'anno delle tigre

Ormai tutto il mondo è entrato nel nuovo anno. Il 2022 ha accolto tutti, e tutti hanno festeggiato il passaggio a proprio modo. Come di consueto, i mangaka non hanno fatto mancare il loro apporto in rete. Quasi tutto l'hanno fatto pubblicando sui propri social - con Twitter il più gettonato -, come l'autore di My Hero Academia.

Kohei Horikoshi, sempre attivissimo su Twitter, non perde mai l'occasione per regalare ai follower un'immagine inedita di My Hero Academia, che sia per una festa particolare, per un episodio di un anime o per un momento casuale, come accadde con Bakugo beatboxer. Con l'arrivo del nuovo anno non poteva di certo esimersi dal festeggiare, preparando un'illustrazione di My Hero Academia per il 2022.

In realtà, stavolta l'autore ne ha preparate due, entrambe visibili in basso nei tweet. La prima è dedicata a una normale celebrazione con i personaggi vestiti in yukata, pronti a pregare ai templi nel primo giorno dell'anno; la seconda illustrazione serve invece per festeggiare l'arrivo dell'anno della tigre in My Hero Academia, e il rimando alle Wild Pussycats, le eroine sicuramente più vicine a quell'animale e che non si fanno mancare un vestito tigrato.

Horikoshi non è stato l'unico autore di Weekly Shonen Jump a preparare un'illustrazione: anche Eiichiro Oda di ONE PIECE ha festeggiato il 2022.