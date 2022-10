My Hero Academia: Horikoshi festeggia la 6x03 con un disegno dedicato a Twice

Sulle note di "Hitamuki" dei SUPER BEAVER si apre ogni episodio della sesta stagione di My Hero Academia. Una stagione che fin da subito ha spinto il piede sull'acceleratore dato che non si può fare altro: è in corso la guerra tra eroi e villain, con i primi che tentano di mettere in chiaro le cose prima del risveglio definitivo di Shigaraki.

Ogni episodio viene, come di consueto, anticipato da un'illustrazione inedita di Kohei Horikoshi. Il mangaka si dedica molto al proprio account Twitter, proponendo ai fan sempre nuove illustrazioni di My Hero Academia, talvolta anche promozionali, proprio come in questo caso. Per celebrare l'uscita di My Hero Academia 6x03 sugli schermi giapponesi, Kohei Horikoshi ha realizzato un disegno dedicato a Twice.

Il villain dell'armata guidata da Tomura Shigaraki è uno dei pezzi più importanti sullo scacchiere e Hawks lo sa, così come lo sanno tutti coloro che hanno già visto la puntata in questione disponibile su Crunchyroll. Twice è stato protagonista indiscusso di questo episodio per vari motivi, mentre in basso è protagonista di quest'immagine in bianco e nero, dove il cattivo di My Hero Academia applaude senza maschera e con un outfit estremamente diverso dalla solita tuta scura che utilizza di solito in battaglia.