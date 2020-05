My Hero Academia: Horikoshi festeggia la Golden Week con un disegno di Uraraka e Tsuyu

Weekly Shonen Jump è in pausa da alcune settimane a causa di Coronavirus e Golden Week. Quest'ultima è una festa importante per i giapponesi che si tiene nella prima settimana di maggio ed è da sempre una settimana di stop imposto per la rivista. Però ai lettori mancano i vari capitoli dei manga settimanali, a partire da quelli di My Hero Academia.

L'ultimo capitolo di My Hero Academia è il 269, pubblicato due settimane fa sulla rivista Weekly Shonen Jump. Il prossimo arriverà su MangaPlus domenica 10 maggio, quindi tra pochi giorni. Per ingannare l'attesa, festeggiare la Golden Week e inaugurare l'arrivo della stagione delle piogge, Kohei Horikoshi ha preparato uno sketch carino pubblicandolo sulla propria pagina Twitter.

Come protagoniste di questo disegno in bianco e nero ci sono due delle ragazze più apprezzate di My Hero Academia, ovvero Tsuyu Asui e la coprotagonista Ochaco Uraraka. Per l'occasione, Horikoshi ha disegnato le due ragazze con vestiti inediti molto simili a quelli indossati per lo spettacolo al Festival Culturale, da poco presentato anche nell'anime con la quarta stagione. Vi piace questa scena realizzata dal mangaka di My Hero Academia? Intanto la modella Emily Rexz ha realizzato un cosplay di Tsuyu Asui molto seducente.