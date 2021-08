My Hero Academia: Horikoshi festeggia l'uscita del Vol. 31 con uno splendido sketch

Il Volume 31 di My Hero Academia ha recentemente debuttato in Giappone, e come sempre, l'autore Kohei Horikoshi ha celebrato l'evento con uno splendido sketch originale. Per festeggiare l'uscita estiva l'autore ha scelto come protagonista l'esplosivo Katsuki Bakugo, ritratto insieme a Eijiro Kirishima e alla carismatica Mina Ashido.

In calce potete dare un'occhiata allo sketch, in cui sono ritratti i tre aspiranti eroi con indosso il loro outfit estivo. Bakugo tiene tra le mani un cartello con il numero 3, mentre Kirishima addenta il numero 1. Nel mezzo, l'eroina Pinky festeggia l'uscita del Volume segnalando il numero 31 con le mani.

Il Volume 31 di My Hero Academia include i capitoli dal 296 al 306 compresi, fermandosi quindi subito prima dell'inizio dell'atto finale. In Italia Edizioni Star Comics ha recentemente pubblicato il Volume 28, e distribuirà il 29 subito dopo la fine dell'estate, il 29 settembre 2021. Il 31 arriverà nella penisola nella primavera del 2022.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che My Hero Academia è in pausa a causa del Festival dell'Obon, e che tornerà con un nuovo capitolo domenica 22 agosto alle ore 17:00, sempre su MangaPlus.