My Hero Academia, Horikoshi festeggia l'uscita del Volume 27 con un nuovo sketch di Mirko

Il Volume 27 di My Hero Academia è disponibile da oggi in Giappone e come sempre, l'autore Kohei Horikoshi ha celebrato l'evento realizzando uno sketch dedicato ad un personaggio. Senza troppe sorprese, il mangaka ha nuovamente scelto come protagonista del suo disegno Mirko, la coniglietta più amata dai fan dell'opera.

Solo poche ore fa vi avevamo parlato della presunta ossessione di Horikoshi e a quanto pare, l'enneisimo sketch dedicato all'eroina numero cinque del ranking sembrerebbe chiarire i nostri dubbi. Il bellissimo sorrisetto della Pro Hero poi (che potete ammirare in calce all'articolo) vale più di mille parole.

A sorpresa, il Volume 27 del manga si è rivelato essere un po' più breve del previsto, con appena nove capitoli disponibili contro gli undici/dodici inclusi nei tankobon precedenti. I capitoli in questione, ovvero quelli dal 259 al 267 compresi, sono un po' più lunghi del solito, ma il totale della pagine resta comunque inferiore. Il prossimo numero, ovvero il 28, arriverà tra ottobre e novembre 2020.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ve lo foste perso poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al precedente sketch di Mirko utilizzato per promuovere il Volume 27 di My Hero Academia.