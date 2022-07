My Hero Academia: Horikoshi festeggia il volume 35 con quattro ragazze in un disegno

Kohei Horikoshi è uno degli autori più seguiti su Twitter, dietro solo a Yoshihiro Togashi. Il mangaka di My Hero Academia tiene sempre sull'attenti il suo pubblico grazie a una presenza costante sulla piattaforma dell'uccellino blu, mostrando spesso disegni inediti realizzati per celebrare varie occasioni di diverso stampo.

Recentemente, in Giappone è stato pubblicato il volume 35 di My Hero Academia e in copertina campeggiano Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya, rispettivamente antagonista e protagonista dell'opera, in un dualismo che continuerà fino alla fine. Per celebrare l'uscita di questo tankobon nelle fumetterie nipponiche, Horikoshi ha deciso di realizzare un'illustrazione speciale.

Il mangaka ha creato questo sketch a colori disponibile in basso dove ci sono ben quattro ragazze: Ochako Uraraka, Mirko, Himiko Toga e Tsuyu Asui, tutte in uniforme scolastica composta da una camicia bianca, gonna verde e cravatta rossa, proprio molto simile a quella della Yuei. I colori aggiungono tanto a questa immagine, dato che Horikoshi solitamente realizza disegni in bianco e nero per non appesantirsi troppo il carico di lavoro in concomitanza con la creazione dei capitoli.

Vi piace questa rappresentazione delle quattro ragazze, tutte riproposte nel loro periodo da liceali?