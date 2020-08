My Hero Academia: Horikoshi getta le basi per una nuova coppia romantica nella 1-A?

Come ogni shonen che si rispetti, anche My Hero Academia presenta le sue possibili coppie romantiche tra i personaggi principali della storia. Inutile dire che l'attenzione principale verte su Deku e Uraraka, che sicuramente in qualche modo finiranno insieme entro la fine della storia. Ma ci sono anche altre coppie che possono sbocciare.

Nel recente arco narrativo di My Hero Academia, Horikoshi ha anticipato qualche sviluppo tra Kaminari e Jiro, ma con l'ultimo capitolo si concentra su altri due studenti. Questi due sono Mina Ashido ed Eijiro Kirishima, due ragazzi che già in passato sono stati vicini ma che con l'ultima storia presentata dal mangaka hanno mostrato ancora una volta la possibilità che alla fine del manga si metteranno insieme.

Durante il capitolo 280, Ashido tenta il tutto per tutto con il suo Acidman, ma Gigantomachia non si fa cogliere di sorpresa. La ragazza diventa quindi un bersaglio ma l'intervento tempestivo di Kirishima la salva, facendo anche in modo che la sua boccetta non venga rotta. L'eroe poi si porta sulle spalle tutti i sentimenti di Ashido quando, con un nuovo gesto eroico degno di Red Riot, utilizza proprio la fiala della compagna per portare a termine il loro obiettivo.

Vi piacerebbe vedere Kirishima e Ashido insieme a fine My Hero Academia?