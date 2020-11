My Hero Academia: Horikoshi omaggia uno dei Big Three con uno sketch inedito

Per celebrare il suo imminente ritorno nelle pagine di My Hero Academia, sul proprio profilo Twitter il mangaka Kohei Horikoshi ha condiviso uno sketch inedito di Nejire Hado. A quanto pare, l'eroina sarà decisiva per le sorti dello scontro tra Pro Heroes e Unione dei Villain.

L'arco narrativo "Paranormal Liberation War" di My Hero Academia ha messo in scena un vero e proprio bagno di sangue tra eroi e villain. Ma mentre questa violenta saga si avvicina al termine, un personaggio sta per fare il suo ritorno.

Come fatto in precedenza con Mirko, su Twitter Kohei Horikoshi ha festeggiato l'entrata in azione di Nejire Hado con un fantastico sketch inedito. La giovane eroina è una studentessa del terzo anno del Liceo Yuei, nonché membro dei Big Three dell'accademia. Ma se le abilità di Mirio Togata e Tamaki Amajiki sono già state messe in luce, Nejire non ha ancora avuto modo di esibirsi.



Questa, dunque, potrebbe essere l'occasione perfetta per finire sotto i riflettori. In che modo Nejire contribuirà alla battaglia? Nel frattempo, sono state svelate importanti novità su due protagonisti di My Hero Academia. Tra paure e dichiarazioni d'amore, in My Hero Academia capitolo 289 sono stati svelati i sentimenti di Uraraka.