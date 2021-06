My Hero Academia: Horikoshi omaggia l'episodio 101 con uno straordinario sketch

Con l'arco dell'esercitazione congiunta ormai giunto al termine, prima di passare a una nuova incredibile avventura gli aspiranti eroi di My Hero Academia si concedono una meritata vacanza. Infatti, mentre noi spettatori affrontiamo un caldo torrido, gli studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei sono alle prese con i festeggiamenti natalizi.

Da poche ore disponibile su Crunchyroll, esclusivamente per gli abbonati premium, My Hero Academia 5x13 vede gli studenti della Classe 1-A prendersi una meritata pausa. Dopo il lungo confronto con i rivali della sezione B, Deku e compagni sono ora impegnati con i preparativi per i festeggiamenti della notte di Natale.

Questo episodio, futile ai fini della trama, funge da ponte di collegamento tra il Joint Training Arc e la prossima saga, l'arco dell'Agenzia di Endeavor. Difatti, l'anime ha capovolto l'ordine cronologico degli eventi e l'attesissimo "My Villain Academia" prenderà il via solamente in seguito.

Per festeggiare la messa in onda dell'episodio 101 di My Hero Academia, l'autore Kohei Horikoshi ha realizzato una splendida illustrazione inedita. Lo sketch, condiviso sul proprio profilo Twitter, vede una bellissima Kyoka Jiro, Earphone Jack, vestire i panni di Babbo Natale. Alle sue spalle, troviamo Shoto, disegnato in tre prospettive diverse, Mineta e, nella porzione sottostante, Kirishima.

Particolare più riuscito dell'artwork è Midoriya, il cui volto fa da base a un albero di Natale. Puntale dell'albero, è invece Bakugo, i cui capelli simulano la tipica stella. Cosa ne pensate di questo irriverente sketch realizzato direttamente da Horikoshi? Nel mentre, un trailer di My Hero Academia 5 ha anticipato le prossime avventure di Deku e compagni.