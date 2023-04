My Hero Academia: Horikoshi omaggia Kendo della 1-B in un'illustrazione inedita

Dopo una breve pausa, il manga di My Hero Academia è tornato sulle pagine di Shonen Jump e MangaPlus con un importante aggiornamento sulla guerra tra Heroes e Villains. Mentre Deku e compagni affrontano gli antagonisti, anche gli studenti della classe 1-B si danno da fare, e Horikoshi ha omaggiato la loro rappresentante in un disegno inedito.

Attualmente gli eroi sembrano essere in molta difficoltà contro gli antagonisti, e il preoccupante furto di un Quirk ad uno dei migliori Pro Hero da parte di All For One non fa che rendere più vicino il suo ricongiungimento con Shigaraki. In una situazione così drammatica, molti degli studenti dell’Accademia Yuei si stanno dando da fare per limitare i danni e proteggere i civili coinvolti nell’area della guerra, tra cui si trova Itsuka Kendo, rappresentate della classe 1-B e tornata in una nuova illustrazione firmata dall’autore.

Per celebrare il ritorno di Kendo nel manga, infatti, Horikoshi ha condiviso sui social il disegno che potete vedere in fondo alla pagina, ritraendo la giovane eroina nel suo tipico costume, con un qipao turchese, stivali, corsetto nero, e una bisaccia sulla cinta, ma senza la maschera nera attorno agli occhi, e pronta a colpire qualsiasi avversario col pungo destro, e sfruttando quindi l’abilità Big Fist derivante dal suo Quirk.

Aspettiamo le vostre opinioni sul disegno di Kendo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Shoto e Iida stanno per incontrare una vecchia conoscenza, e vi lasciamo alle teorie sul capitolo 386 in uscita domenica 23 aprile 2023 su MangaPlus.