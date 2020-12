My Hero Academia: Horikoshi omaggia Kishimoto con questa illustrazione di Naruto

Dopo le belle parole di Kishimoto, Naruto sembra aver ufficialmente passato la sua pesante eredità a Deku e gli altri protagonisti di My Hero Academia. E come simbolo di riconoscimento, Horikoshi ha realizzato questo sketch.

Le vendite fatte registrare da Naruto e My Hero Academia dimostrano come siano attualmente due delle migliori opere nel panorama degli shonen. Ma se il franchise di Kishimoto è concluso da ormai diverso tempo, quello di Horikoshi deve ancora dare il meglio di se.

Come ormai noto da qualche tempo, i due mangaka si rispettano e si ammirano a vicenda. Infatti, Horikoshi ha più volte evidenziato come Naruto abbia influenzato la sua opera. Dopo lo spettacolare poster di My Hero Academia disegnato da Kishimoto, questa volta è avvenuto l'esatto opposto. Ammiriamo Naruto disegnato da Horikoshi.

Come potete vedere, l'illustrazione è una vera e propria opera d'arte. Horikoshi ha disegnato Naruto mentre è accovacciato con le mani tese davanti a lui pronte a sferrare un Rasengan. Inoltre, il Settimo Hokage ha un kunai tra i denti. Lo stile artistico di Horikoshi si adatta particolarmente bene a Naruto, ma voi cosa ne pensate di questa illustrazione. I due mangaka si uniranno per un ipotetico crossover? Nel frattempo, in My Hero Academia 296 ci sono solo morte, disperazione e rovina.