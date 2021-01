My Hero Academia: Horikoshi omaggia The Mandalorian con questo nuovo easter egg

Ormai non è più un segreto: Kohei Horikoshi è un fan sfegatato di The Mandalorian, serie TV ambientata nell'universo di Star Wars. Il mangaka giapponese ama così tanto il cacciatore di taglie di Lucasfilm da averlo più volte omaggiato in My Hero Academia. Eccone un nuovo esempio tratto dall'ultimo capitolo del manga.

Kohei Horikoshi è uno dei fan più devoti della serie fantascientifica distribuita sulla piattaforma streaming Disney+. Come da lui stesso affermato in una vecchia intervista, infatti, il creatore di My Hero Academia è entusiasta della seconda stagione di The Mandalorian e per celebrarla ha dato vita a numerosi easter egg presenti sulle pagine del suo manga.

Se in precedenza aveva dato vita a un Pro Hero praticamente identico a Djin Darjin, questa volta Horikoshi ha citato alcuni dei protagonisti della serie. Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia ha visto il Fronte di liberazione del sovrannaturale colpire il Tartaro, prigione di massima sicurezza in cui sono rinchiusi alcuni dei criminali più pericolosi, tra cui All For One. I lettori più attenti avranno notato che alcune aree della struttura si chiamano Kuin, Bagu e Shian, nomi perfettamente in linea con Qin, Burg e Xi'an di The Mandalorian.



Se pensate che le aree della prigione si chiamino così per una pura coincidenza, vi ricrederete immediatamente. Kuin, Bagu e Shian sono la traslitterazione giapponese dei nomi dei personaggi della serie televisiva. Quale sarà il prossimo easter egg di My Hero Academia? Voi ne avete scovati altri? Nel frattempo, rivediamo il precedente easter egg di The Mandalorian in My Hero Academia.