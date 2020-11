My Hero Academia, Horikoshi parla per la prima volta del terzo film: 'Non posso crederci'

Weekly Shonen Jump #52, ultima uscita annuale del settimanale di Shueisha, ha confermato che il terzo film di My Hero Academia vedrà la luce nell'estate del 2021, e che Deku e compagni saranno i protagonisti della copertina di Weekly Shonen Jump #1, il prossimo numero della rivista.

Kohei Horikoshi, autore dell'opera, ha lasciato un messaggio ai fan nell'ultima uscita del settimanale, dichiarando quanto segue: "Il terzo film di My Hero Academia è in produzione! Grazie per aver continuato a tifare per Deku e compagni per tutto questo tempo! Poco prima dell'uscita di Heroes Rising avevo detto che probabilmente quello sarebbe stato l'ultimo film, ma ora abbiamo un nuovo lungometraggio in arrivo! Abbiamo ricevuto tantissimo supporto, non riesco nemmeno più a dormire la notte!".

My Hero Academia: Heroes Rising arriverà presto su Netflix Italia, dove raggiungerà il primo film, My Hero Academia: Two Heroes. Entrambe le pellicole sono canoniche, anche se la seconda è ambientata subito dopo gli avvenimenti della quinta stagione dell'anime, in uscita la prossima primavera. Per il momento non sono stati rivelati dettagli sul nuovo film.



In basso potete dare un'occhiata agli annunci di Shonen Jump, cortesemente tradotti dalla fan page di Audrey. La ragazza ha anche rivelato che secondo quanto riportato dal settimanale, nel prossimo numero saranno svelati i vincitori del sesto sondaggio di popolarità di My Hero Academia.