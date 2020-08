My Hero Academia: Horikoshi pubblica le nuove immagini con Toga protagonista

Sempre più autori, dai meno famosi ai più noti, stanno prendendo la mano con Twitter. Tramite account ufficiali del proprio manga oppure quello personale condividono materiale inedito e diversi dietro le quinte. È grazie a questi tweet se possiamo scoprire come si preparano le pagine a colori di ONE PIECE o i bozzetti di My Hero Academia.

Kohei Horikoshi è infatti uno di quegli autori che usa spesso Twitter per condividere le illustrazioni che prepara e che spesso non finiscono nelle edizioni da volume di My Hero Academia. Piuttosto attivo, il mangaka condivideva spesso illustrazioni in bianco e nero mentre andava in onda la quarta stagione. Adesso invece si sta concentrando su disegni casuali e in giornata ne ha presentati ben due nuovi.

Stavolta Horikoshi si è concentrato su Himiko Toga, la yandere di My Hero Academia che negli ultimi capitoli è stata al centro di alcune scene importanti. I due disegni sono presenti nei tweet in basso e in uno vediamo Toga col suo solito ghigno e gli abiti da liceale mentre tenta di spaventare un gatto bianco, mentre nell'altro indossa abiti più particolari e sta addentando una fetta di carne.

La ragazza è molto amata dai fan e per questo in rete fioccano spesso dei cosplay su Himiko Toga.