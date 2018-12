My Hero Academia: Horikoshi ci regala uno splendido sketch di Natale

Tramite un post su Twitter, possiamo ammirare il divertentissimo disegno che, in occasione delle festività natalizie, l'autore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, ha voluto regalare ai suoi ammiratori. Protagonisti sono i personaggi più amati del franchise, buffi come non mai.

Il periodo natalizio è un momento speciale e molto atteso dell'anno per una pluralità di motivi, ma uno di questi, ne siamo sicuri (almeno per quanto riguarda gli appassionati di manga e anime), è sicuramente quello legato alle illustrazioni che gli autori delle maggiori serie giapponesi ci regalano immancabilmente. Si tratta di un'occasione unica per vedere i nostri beniamini in vesti che altrimenti sarebbe impossibile ammirare, spesso con risultati esilaranti.

Questo è quanto successo con lo sketch che Kohei Horikoshi, padre della serie del momento, My Hero Academia, ha pubblicato su Twitter per celebrare allo stesso tempo l'arrivo del Natale e il debutto sul mercato giapponese del ventunesimo volume della sua opera.

Come potete vedere nel post che abbiamo allegato ai piedi di questo articolo, protagonisti dell'illustrazioni alcuni dei personaggi principali della serie: Deku, Tokoyami, Uraraka e Todoroki. Comprensibilmente sono tutti in vesti inusuali, e alcuni hanno veramente strappato una risata ai fan. Tokoyami ad esempio è stato davvero sfortunato, e impersona il tacchino da mangiare a cena, senza perdere però la fierezza del suo sguardo. Deku invece, è addirittura l'albero di Natale, con tanto di decorazioni e luci, e sembra perfettamente a suo agio in questo ruolo.

Che ne dite? Vi piace quello che Kohei Horikoshi ha deciso di fare per allietare le festività ai fan di My Hero Academia? Lo trovate divertente? Fatecelo sapere nei commenti!