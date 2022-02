My Hero Academia: Horikoshi rivela l'ispirazione per il design di Neito Monoma

Molti dei personaggi incontrati nel corso della serie di My Hero Academia hanno un design o manifestano dei tratti caratteriali ed estetici in comune con alcuni dei protagonisti o antagonisti più celebri della storia dei comics americani, di cui l'autore Kohei Horikoshi si è sempre dichiarato un grande appassionato.

L'ultima novità in questo ambito deriva proprio da una recente rivelazione da parte del mangaka stesso, che nella sezione dei commenti degli autori pubblicata nel numero di questa settimana di Weekly Shonen Jump ha parlato delle origini del design di Neito Monoma della classe 1-B. Ancora una volta Horikoshi ha preso come ispirazione il Green Goblin visto in The Amazing Spider-Man 2, ovvero Harry Osborn interpretato dall'attore Dane DeHaan.

Oltre all'evidente somiglianza fisica, Neito potrebbe anche avere dei tratti caratteriali in comune con il giovane Osborn, per quanto siano più accentuati rispetto al migliore amico di Peter Parker, almeno prima che questo si trasformi nel suo peggior nemico. Tra questi aspetti si trova sicuramente il fatto di essere particolarmente intelligente, ma di voler continuamente affermare la propria superiorità e per questo a volte può sembrare squilibrato, seppur non arrivi mai ai livelli di Harry Osborn.

