My Hero Academia: Horikoshi si scusa pubblicamente per quanto avvenuto nel capitolo 299

In occasione dell'uscita del volume 31 di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha voluto chiedere scusa ai suoi lettori per un errore editoriale apparso nel capitolo 299. Come si suol dire, anche i più grandi sbagliano.

Nella versione in lingua originale del capitolo 299, intitolato "Like That Tragic Tales" e fondamentale per apprendere il background narrativo di Hawks, compare un banale errore editoriale. A quanto apre, per la fretta imposta dalla serializzazione, gli editori dell'opera hanno dimenticato di correggere un discorso fondamentale fatto da Hawks.

Il capitolo ci porta alla scoperta delle oscure origini di Hawks. Il piccolo Keigo Takami viveva in una famiglia di criminali, ma venne portato via dalla Commissione per la Pubblica Sicurezza, che lo crebbe facendolo diventare un suo sicario. Durante questo flashback, l'attuale eroe numero due parla in dialetto.

"Hawks non ha parlato in dialetto nel capitolo del suo passato (cap 299)", si può leggere in una pagina extra di My Hero Academia Vol. 31. "In realtà è perchè ho inviato la sceneggiatura troppo tardi, quindi non abbiamo avuto tempo per correggere. Mi dispiace, non parlava dialetto".

Questo errore non è ovviamente presente nella traduzione inglese e spagnola apparsa su MangaPlus, ma Horikoshi si è voluto ugualmente far perdonare da tutti i lettori giapponesi. In un'altra pagina extra, Horikoshi ha svelato un tenebroso dettaglio sul nuovo Midoriya. Vi lasciamo infine al teaser di My Hero Academia Volume 32.