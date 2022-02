My Hero Academia: Horikoshi ha visto Spider-Man: No Way Home, quanto gli è piaciuto?

L'amore di lunga data di Horikoshi per i fumetti di supereroi occidentali non è una sorpresa per i fan della serie, dato che molti cenni e riferimenti sono stati infilati nelle pagine di My Hero Academia nel corso degli anni e questo si è rivelato particolarmente vero per il noto eroe preferito del creatore, Spider-Man di Marvel Comics.

Infatti, i riferimenti ai fumetti e ai momenti più iconici dell'Uomo Ragno sono alcuni dei più presenti richiami ed easter egg della serie fino a ora.

Con un nuovo film su Spider-Man che si sta facendo strada nei cinema di tutto il mondo e che porta con sé gran parte della storia cinematografica del franchise, molti fan si sono chiesti cosa avesse pensato il creatore di My Hero Academia del nuovo film.

Il mangaka è stato piuttosto impegnato a farsi strada attraverso l'Atto Finale di My Hero Academia, ma un commento condiviso con i fan nell'ultimo numero della rivista Shonen Jump di Shueisha ha rivelato che Horikoshi non solo ha potuto finalmente vedere Spider-Man: No Way Home, ma ora è il suo nuovo film preferito.

Come si vede nei commenti dell'autore sull'ultimo numero, la reazione di Horikoshi a Spider-Man: No Way Home è la seguente: "Ho visto Spider-Man! Non avrei mai pensato che il mio film preferito di tutti i tempi sarebbe cambiato alla mia età". Quindi, anche se si tratta di una breve impressione, è chiaro che il creatore si sia divertito così tanto con il film che ora è il suo nuovo film preferito di tutti i tempi. Per un'impresa di così tanto successo per Marvel e Sony Pictures, il film può ora aggiungere questo sigillo di approvazione come un altro fiore all'occhiello.

Spider-Man: No Way Home si sta ancora facendo strada nei cinema di tutto il mondo, mentre, per quanto riguarda l'anime di My Hero Academia è attualmente previsto il ritorno con la stagione 6 in autunno, mentre si prepara alla grande guerra tra i cattivi e gli eroi.

Cosa ne pensate della reazione del creatore di My Hero Academia a Spider-Man: No Way Home? Cosa ne pensate invece del film? Sperate che Spider-Man e My Hero Academia abbiano un giorno un crossover più ufficiale? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.