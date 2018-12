My Hero Academia: Horikoshi svela di essere un fan di Bleach

Bleach di Tite Kubo si è ormai concluso nell'estate 2016, dopo quindici anni di serializzazione. Il manga però continua ad avere diversi fan, tra cui l'autore di My Hero Academia Kohei Horikoshi, uno dei pilastri del nuovo Weekly Shonen Jump.

In occasione dell'uscita del nuovo artbook dedicato alle avventure dello shinigami dai capelli arancioni, Kohei Horikoshi si è lanciato in un commento tramite lo spazio dedicato a My Hero Academia sulla rivista Weekly Shonen Jump. Nella sezione commenti degli autori, infatti, Horikoshi ha potuto scrivere il suo apprezzamento a riguardo e di come non veda l'ora di mettere le mani sul volume.

Grazie al tweet di IceEmperor, in calce alla notizia, che ci fornisce la traduzione in inglese, sappiamo che l'autore di My Hero Academia ha scritto "L'artbook di Bleach arriva domani! Mi sento come quando da bambino aspettavo l'arrivo di Babbo Natale". Horikoshi non è nuovo a commenti che svelano l'apprezzamento per il manga di Tite Kubo: infatti, tempo addietro, in occasione della fine della pubblicazione del manga sulla rivista nipponica, Horikoshi ammise che, durante il ritorno da scuola, "praticava" l'arte del Bankai con il suo ombrello, aprendolo e chiudendolo mentre urlava la frase che attiva la tecnica più potente di uno shinigami.

L'artbook a cui si riferisce Horikoshi è Bleach JET, un libro di illustrazioni per celebrare l'anniversario della serie e comprendente oltre 700 disegni dedicati alla serie, con molti inediti, per un totale di più di 500 pagine. Tra le illustrazioni inedite, ci sono lo Shikai definitivo di Ichigo e un'immagine dei figli dei protagonisti da adolescenti. My Hero Academia è ancora lontano dal successo di Bleach, nonostante ciò la serie riesce a regalare tantissimi bei momenti ai fan.