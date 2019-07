My Hero Academia: Horikoshi svela il processo creativo dietro la creazione dei villain

In occasione di un'intervista con Weekly Shonen Jump, l'autore di My Hero Academia ha risposto ad un'importante domanda riguardo al suo modus operandi nel tratteggio dei villain, più che mai protagonisti all'interno del corrente arco narrativo.

Il breve QeA verteva sui consigli per diventare un mangaka, e Horikoshi ha fornito dei consigli importanti per gli aspiranti autori della rivista, di seguito vi lasciamo la traduzione:

All'interno di My Hero Academia personaggi come All For One, Himiko Toga ecc. sono caratterizzati con degli attributi che fanno di loro degli antagonisti. Come decidi l'aspetto di un villain e i suoi tratti peculiari? Hai qualche pattern che segui costantemente ogni volta che devi dare vita a questi personaggi?

Horikoshi: Per Shigaraki, volevo che fosse un personaggio in grado di instillare paura nei lettori, come è successo a Deku e agli altri studenti la prima volta che l'hanno conosciuto. Ho pensato a come potevo creare quel tipo di impatto nel primo incontro con questo villain, e ciò mi ha aiutato nella sua creazione.

Per quanto riguarda All For One, invece, mi ero posto l'obiettivo per cui i lettori non avrebbero dovuto capire chi fosse, così l'ho realizzato senza faccia. Quando creo la maggior parte dei miei villain penso a come potrei suscitare un senso di disgusto nella psiche del lettore. Sono sempre stato un fan dei film horror e splatter e questo aspetto mi ha sempre affascinato molto. Toga, per esempio, è un personaggio che riesce a mescolarsi nella società e continuare a vivere, e anche se fosse stata dalla parte del protagonista volevo che avesse un aspetto a prima vista dolce per non risultare inquietante."

La cover del volume 24 vede proprio Toga come protagonista nella backcover, mentre nei contenuti extra si presenta in un'inedita versione da insegnante.

Dei dettagli davvero interessanti da parte dell'autore, che ci rende partecipi di uno degli aspetti più curiosi della sua produzione.